Но евробюрократов это не смущает

Под явное одобрение публики в прямом эфире польские власти уничтожают памятник Благодарности Красной армии. Монумент, который увековечивал память солдат, погибших в боях за город Глубчице, теперь назван пропагандой коммунизма. В Германии пошли еще дальше. В преддверии 9 мая берлинская полиция составила список того, что нельзя использовать в праздничную дату. Под запрет попали российские и украинские флаги, Георгиевская ленточка и даже марши военных лет. Речь, правда, не про весь город - ограничения коснутся только мемориальных мест, однако то, что подается как меры предосторожности, больше походит на политическую провокацию. В Эстонии запретили вообще абсолютно все. За публичные собрания - штраф в 1200 евро.

О том, кто на самом деле провоцирует агрессию, продолжая поддерживать Киев оружием, европейские политики умалчивают. Дания совместно с Германией в ближайшее время передаст Украине 80 танков Leopard 1, Нидерланды заявляют, что будут "усердно работать над отправкой F-16". И чем ближе широко анонсируемое контрнаступление ВСУ, тем сильнее американские кураторы давят на европейских союзников.

Как пишет итальянская пресса, страна уже истощила резерв боеприпасов и сама нуждается в помощи Вашингтона: "Не хватает взрывчатки и пороха, и эта проблема приобретает значение с точки зрения национальной безопасности. Как объясняют заслуживающие доверия источники в минобороны, вооруженные силы страдают от "недостаточного уровня снабжения", что создает для них "серьезные трудности".

Отправляемая Киеву помощь то и дело всплывают на черном рынке. Гранатометы и стрелковое вооружение зачастую оказываются в руках боевиков по всему миру. О том, что Киев под шумок перепродает часть западных поставок, было известно и раньше. Но тут уже тревогу забили в британском Минобороны. Отдуваться за все ведомство пришлось младшему министру по делам вооружённых сил Великобритании. Джеймс Хиппи заявил: большинство снарядов и техники до адресата дошли, но, очевидно, сопутствующие риски списывать со счетов не нужно.

"У нас есть надежные процедуры для обеспечения того, чтобы все оборудование и боеприпасы, направляемые через Международный донорский координационный центр, передавались Вооруженным силам Украины. Хотя были отдельные сообщения о перепродаже оружия, однако перенаправление подаренного Украине вооружения от линии фронта происходит крайне редко", - добавил он.

Два миллиарда евро, выделенные на боеприпасы для украинских бойцов, были изъяты из инфраструктурного фонда ЕС для бедных стран. Но несмотря на это в Евросоюзе настаивают: готовы поддержать единственный исход событий - на условиях Киева. По словам главы евродипломатии Жозеп Боррель, никаких других "мирных планов" Запад рассматривать не будет.

"К сожалению, на Украине сейчас время не для дипломатических разговоров о мире, а для военной поддержки. Я никогда не думал, что буду проводить столько времени, думая о том, сколько артиллерийских снарядов мы, европейцы, сможем дать Украине. Есть только один мирный план по Украине - план Зеленского", - сказал Боррель.

Впрочем, далеко не все в Европе готовы жертвовать собственными интересами в угоду Вашингтону. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал официальную позицию запада самоубийственной.

"У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу. Думать, что русские сложа руки будут смотреть, как их побеждают, ломают их политическую систему, убивают их президента, устраивают атаку дронов над Красной площадью, верить, что они будут молча смотреть и смирятся с военным поражением, могут те, кто не вырос из детского возраста. Так в сказке бывает, в реальности - нет", - указал Орбан.

Реальность уже прочувствовали на себе обычные граждане. Банкротство крупнейших западных банков, небывалый рост цен и ослабление доллара. В Белом доме привычно винят в назревающем кризисе Россию и Китай. Отвечая на вопрос журналиста о плачевном состоянии американской экономики, представитель Пентагона Джон Кирби в буквальном смысле не нашелся, что сказать.

Ответ есть у министра иностранных дел России. Сергей Лавров, который в эти дни находится в Индии на встрече МИД стран-участниц ШОС, подтвердил: работу по наращиванию использования национальных валют уже не остановить. И договоренность Москвы и Пекина о взаиморасчетах в рублях и юанях тому доказательство.

"Рассматривать практические вопросы, которые позволят обезопасить сотрудничество самостоятельных независимых государств от действий Запада по злоупотребление своим положением в целом в мировой экономике и в том числе от действий Соединенных Штатов по злоупотреблению положением доллара в качестве резервной валюты. Да и евро, собственного говоря, грешит подобными подходами. Есть понимание о наращивании использования национальных валют в расчетах между членами ШОС. Для этого можно применять те практики, которые сейчас формируются в рамках Евразийского банка развития, в рамках Азиатского банка реконструкции и развития, в рамках Нового банка развития БРИКС", - объяснил Лавров.

Министр иностранных дел КНР на встрече с российским коллегой в который раз напомнил, что Пекин четко следует тому консенсусу, к которому пришли в марте Владимир Путин и Си Цзиньпин, и вместе с Москвой продолжит вносить реальный вклад в разрешение украинского кризиса.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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