В России за сутки потушили более 100 пожаров на площади почти 10 тыс. га

Самая сложная ситуация - в Амурской области

Более 100 возгораний на площади почти 10 тысяч гектаров удалось потушить лесопожарным службам за минувшие сутки. Самая сложная ситуация в Амурской области - там действуют 12 пожаров на 7 тысячах гектаров. Огонь из лесов по сухой траве перекидывается на населенные пункты. Вслед за Курганской и Свердловской областями мощные возгорания охватили и Тюменскую. В одном из сел региона сгорели почти 20 жилых домов. Оттуда пришлось экстренно эвакуировать местных жителей.

Вот так с воздуха сейчас выглядит село Успенка в Тюменской области. На пепелище - чудом уцелевшие дома, в основном - из кирпича. Сгоревшие постройки до сих пор дымят, их проливают пожарные расчеты. Специалисты приступили к оценке ущерба.

Верховой пожар пришел в Успенку из леса. Огонь двигался стремительно, этому способствовал сильный ветер. Всего за час улица Пышминская на окраине села выгорела почти целиком. Из опасной зоны в пункты временного размещения эвакуировали около 500 человек. В том числе - воспитанников детского психоневрологического интерната, многие из которых самостоятельно передвигаться не могут. Пламя уничтожило 13 домов, хозпостройки, пилораму и животноводческую ферму. Но коров успели вывести.

К тушению привлекли около 100 человек, 26 единиц техники и три вертолета. Бороться с огнем пожарным помогали и местные жители. Ночью пожар локализовали на территории площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Прокуратура начала проверки, в том числе по факту возникновения возгорания.

В Челябинской области огонь пришел в дачный поселок "Станкостроитель-3" по сухой траве. Здесь сгорели три дома и несколько сараев. У Надежды Медведевой пламя уничтожило почти все постройки на участке, за которым она ухаживала более 30 лет. Еще пять домов сгорели в соседнем поселке Кадровик. В тушении участвовали свыше 60 пожарных. Чтобы не дать огню уйти дальше, жители успели провести опашку поля тракторами.

Сразу на двух островах - Дачном и Кабельном - на левом берегу Хабаровска возникли возгорания. С сухой травы пламя перекинулось на дачные дома, часть из которых - авно заброшены. Огнем повреждены несколько строений. Для тушения в сложной местности пришлось привлечь самолет-амфибию Бе-200. Сейчас пожарные уже на земле проливают сгоревшие конструкции.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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