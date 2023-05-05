Этап Кубка мира по фехтованию в Германии отменили из-за допуска россиян

Соревнования должны были пройти с 10 по 12 ноября

Организаторы этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в германском Бонне отменили соревнования из-за решения допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Этап Кубка мира в ФРГ был запланирован на 10-12 ноября, однако организаторы соревнований предпочли полностью их отменить, сообщает ТАСС.

После начала спецоперации на Украине Россия столкнулась с западными санкциями не только в экономике, но и в спорте. Российских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях, а России запретили проводить международные турниры на своей территории.

В 2023 году Международный олимпийский комитет предложил допустить россиян к участию в Олимпиаде-2024 при соблюдении ряда условий. Некоторые международные спортивные федерации начали смягчать отношение к спортсменам из России.

Однако польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук заявил, что Польша не допустит российских спортсменов к участию в проходящих на территории страны соревнованиях, если они не подпишут заявление с осуждением спецоперации на Украине.

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