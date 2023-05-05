ВС России пресекли попытки ВСУ подвезти резервы в Артемовск

Уничтожен мост в районе Часова Яра в ДНР

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в пятницу, что штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска. При этом российские войска уничтожили в районе Часова Яра в ДНР мост - по нему ВСУ предпринимали попытки подвезти боеприпасы и резервы в Артемовск.

Также стало известно о потерях ВСУ за сутки:

- на донецком направлении - до 300 военных и иностранных наемников;

- на купянском направлении - до 95 военнослужащих;

- на южнодонецком и запорожском направлениях - более 90 военных ВСУ и артсистема М777 производства США;

- на херсонском направлении - до 80 военных ВСУ;

- на краснолиманском направлении - до 65 военных и две гаубицы;

Кроме того, российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки и Краматорска. ПВО сбили за сутки в Херсонской области два украинских самолета Су-25.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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