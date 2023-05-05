Политик признал, что члены Евросоюза предпочли бы этого не делать

Государства — члены ЕС с удовольствием потратили бы бюджетные средства на собственную социальную политику. Такое заявление сделал в пятницу, 5 мая, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Чиновник признал, что "ЕС хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора" в ситуации с конфликтом на Украине.

По словам Борреля, поскольку на Украине до сих пор не наблюдается условий для дипломатического урегулирования конфликта, Брюссель продолжит накачивать ВСУ оружием и боеприпасами, сообщает РИА Новости.

В апреле официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Европейский союз направил на оказание военной помощи киевскому режиму уже примерно 13 млрд евро. Целью таких действий Брюсселя и отдельных государств — членов ЕС чиновница назвала затягивание боевых действий.

При этом в европейских странах ухудшается макроэкономическая ситуация. Президент России Владимир Путин указал, что госдолг России составляет 14,9% от российского ВВП, тогда как в государствах еврозоны он составляет 90,9%, во Франции — 111,1% и лишь в Германии — 66,5%.

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