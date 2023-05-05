Пять стран Европы попросили Брюссель продлить запрет ввоза зерна с Украины

Временный запрет действует до 5 июня

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия просят Еврокомиссию продлить запрет ввоза зерна из Украины после 5 июня. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказал министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.

Политик не стал приводить какие-либо подробности, подтвердив лишь, что власти этих пяти государств обратятся к Еврокомиссии с просьбой пролонгировать запрет, сообщает РИА Новости.

2 мая сообщалось, что Еврокомиссия запретила по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. В указанный период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах Евросоюза, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Брюсселю пришлось пойти на эту меру, поскольку власти этих стран вводили внутренние ограничения на национальном уровне. Там отмечали, что из-за преференций для украинского импорта местные фермерские хозяйства несли огромные убытки.

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