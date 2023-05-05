В Запорожской области проведут частичную эвакуацию

Она затронет 18 населенных пунктов

В Запорожской области проведут частичный вывоз жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказал глава российского региона Евгений Балицкий.

Политик подчеркнул в своем Telegram-канале, что нельзя рисковать безопасностью людей, поэтому власти региона обеспечат средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание.

Временное перемещение будет организовано в пределах региона. Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, детям младшего возраста предоставят возможность отдохнуть в детских лагерях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что киевский режим, который стоит за целым рядом террористических актов, планирует и дальше проводить свою линию. Представитель Кремля подчеркнул, что российские специальные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности, "ведется сложная напряженная работа".

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отмечал, что украинские власти активизируют деятельность террористической направленности в новых субъектах Российской Федерации. В связи с этим компетентным органам власти поручено организовать дополнительные меры обеспечения безопасности.

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