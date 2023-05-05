ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении отменен

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил об окончании пандемии коронавируса и завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мировом здравоохранении, передает ТАСС.

Как уточнил руководитель ВОЗ, с начала пандемии от болезни скончались 20 миллионов человек по всему миру.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 773 заболевших ковидом. Зафиксировано 4215 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6667 человек, скончались 32 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22 870 557 случаев заболевания, зарегистрировано 398 463 летальных исхода.

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