В Подмосковье вновь включат отопление

В регионе резко похолодало

В жилых домах в Московской области на время предстоящих длинных выходных снова включат отопление. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказала пресс-служба регионального министерства энергетики.

В ведомстве пояснили, что в Подмосковье ожидаются заморозки до пяти градусов ниже нуля, поэтому министерство энергетики Московской области рекомендовало муниципалитетам возобновить подачу отопления на время похолодания.

При этом в некоторых подмосковных населенных пунктах отопление еще не отключали, а остальные возобновят подачу тепла в ближайшие сутки, сообщает АГН "Москва".

В Москве готовиться к отключению отопления начали еще 17 апреля, но тогда о полном завершении отопительного сезона говорить было рано из-за погодных условий. В 2022 году отопление в столице отключили 14 мая.

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