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Потепление в европейской части России начнется только в понедельник

19:33
  • пятница
  • 05 мая 2023

В Москве в субботу днем ожидается только 5-7 градусов тепла

6 мая в Москве и области в этом году будет одним из самых холодных за весь период наблюдений. Днем в субботу синоптики обещают не более 5-7 градусов тепла при высокой скорости ветра, а в ночные часы ожидается мороз до минус 5, возможен снег.

В некоторых районах Подмосковья он уже выпал. Из-за заморозков и, как следствие, гололедицы в регионе действует "оранжевый", предпоследний, уровень опасности.

Еще холоднее в Санкт-Петербурге. Там, чтобы убрать снег, на улицы вывели зимнюю спецтехнику. Мегаполис и окрестности находятся под влиянием мощного циклона, который принес с собой ледяной арктический воздух.

Постепенное потепление в европейской части страны начнется только в понедельник.

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