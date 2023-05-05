Шойгу проинспектировал вооружения и технику в Южном военном округе

Министр заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке в зоне СВО

Министерство обороны России сообщило в пятницу, что глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал готовность направляемых в зону СВО военной техники и вооружения в Южном военном округе.

Министру показали новые партии современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта. Кроме того, Шойгу проинспектировал базы хранения и ремонта выведенных из районов боевых действий вооружения и военной техники.

Главе Минобороны было доложено, что в сутки количество отремонтированной военной техники превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум. Шойгу поставил держать вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции на особом контроле.

В штабе министр заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок по текущей обстановке.

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