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Минздрав призвал продолжать профилактику после завершения пандемии COVID-19

17:43
  • пятница
  • 05 мая 2023

ВОЗ отменила статус глобальной пандемии коронавируса

Циркуляция коронавирусной инфекции все еще продолжается, поэтому меры профилактики сохраняют актуальность. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19

Представитель Минздрава отметил, что, несмотря на заявление Всемирной организации здравоохранения об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19, нужно продолжать соблюдать профилактические меры, в том числе не забывать о своевременной ревакцинации.

Кузнецов подчеркнул, что это особенно актуально для представителей групп риска — в частности, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Роспотребнадзор напомнил на своем официальном сайте, что вакцинопрофилактика является эффективным способом снижения заболеваемости и борьбы с инфекционными болезнями. Благодаря этому в России поддерживается необходимый уровень коллективного иммунитета против многих инфекционных заболеваний.

В федеральном оперштабе по контролю ситуации с COVID-19 ранее рассказали, что за сутки в России госпитализировано 773 заболевших коронавирусом, зафиксировано 4215 новых случаев заражения. Выздоровели за тот же период 6667 человек, скончались 32 пациента с коронавирусом.

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