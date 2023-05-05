ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ветераны Великой Отечественной войны в России получили праздничные выплаты

17:40
  • пятница
  • 05 мая 2023

По 10 тысяч рублей перечислили ветеранам ко Дню Победы

Социальный фонд России направил выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы 14 тысячам ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказали в пресс-службе фонда.
Персональный концерт провели для 98-летнего ветерана ВОВ

В ведомстве указали, что праздничная выплата к 9 мая положена инвалидам Великой Отечественной войны и непосредственным участникам событий тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда, сообщает ТАСС.

В апреле российский лидер Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны.

Благодаря этому жители осажденного Сталинграда получат все правовые гарантии социальной защиты, которые полагаются ветеранам Великой Отечественной войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ветераны
Ветераны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.