Ветераны Великой Отечественной войны в России получили праздничные выплаты

По 10 тысяч рублей перечислили ветеранам ко Дню Победы

Социальный фонд России направил выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы 14 тысячам ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказали в пресс-службе фонда.

В ведомстве указали, что праздничная выплата к 9 мая положена инвалидам Великой Отечественной войны и непосредственным участникам событий тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда, сообщает ТАСС.

В апреле российский лидер Владимир Путин подписал закон о приравнивании лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда", к категории ветеранов Великой Отечественной войны.

Благодаря этому жители осажденного Сталинграда получат все правовые гарантии социальной защиты, которые полагаются ветеранам Великой Отечественной войны.

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