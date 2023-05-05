Минобороны России рассказало об опытах США по созданию оружия массового поражения

В частности, велись исследования со штаммами гриппа на Украине

Министерство энергетики США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

Российский военный указал, что американское Минэнерго наряду с Пентагоном является ключевым организатором и заказчиком военно-биологических исследований на Украине. Это ведомство наделено исключительным правом финансировать военно-биологические программы без запроса Конгресса США.

В интересах Пентагона на Украине изучались условия, при которых возможна неуправляемая передача птичьего гриппа, причем изучались штаммы, способные вызывать эпидемии, рассказал Кириллов. По его словам, массовый падеж птицы в 2021 году в заповеднике в Херсонской области мог быть связан с экспериментами украинской лаборатории.

Ранее был обнародован доклад российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий Соединенных Штатов на Украине. В нем говорится, что военно-биологическая программа США приобрела масштабный характер, причем нацелена она на наступательные действия.

Вашингтон ставит перед собой цель создания универсального генно-инженерного биологического оружия, результатом использования которого могут стать чрезвычайные по своим последствиям эпидемии, сопоставимые по масштабам и эффекту с ядерной зимой, предупредили авторы доклада.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"