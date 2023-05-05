Умер режиссер фильма "Параграф 78" Михаил Хлебородов

Он также известен музыкальными клипами

Клипмейкер и режиссер Михаил Хлебородов скончался в возрасте 56 лет. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказал продюсер и режиссер Григорий Константинопольский.

Константинопольский напомнил, что Хлебородов одним из первых в стране начал снимать музыкальные видеоклипы в 1980-х годах, сообщает РИА Новости.

Причина смерти Хлебородова, а также место и дата прощания с ним не сообщаются.

Михаил Хлебородов снял фильмы "Параграф 78" и "Параграф 78: Пункт II", для которых сам написал сценарии. Он также выступил в качестве режиссера новогодних музыкальных телешоу, показанных на Первом канале в 2008 и 2009 году. Спродюсировал несколько телесериалов.

В качестве клипмейкера сотрудничал с Александром Барыкиным, Игорем Сарухановым, Валерией, Дмитрием Маликовым, группами "Мумий Тролль", "Кар-мэн" и "Моральный кодекс", Лаймой Вайкуле, Аленой Свиридовой и другими представителями российской эстрады.

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