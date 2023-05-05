Путин обсудил с Совбезом подготовку к празднованию Дня Победы

В заседании приняли участие председатели обеих палат парламента

Вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы, Владимир Путин обсудил сегодня на оперативном совещании с членами Совбеза, передает "ТВ Центр".

В заседании приняли участие председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя и секретарь Собеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев, главы МВД и ФСБ Владимир Колокольцев и Александр Бортников, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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