Собянин рассказал о планах по развитию парка "Яуза"

Это уникальная точка на северо-востоке столицы

Новый дом по программе реновации заселяется в районе Южное Медведково. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в пятницу, 5 мая.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, в 18-этажную новостройку с подземным паркингом переедут 173 семьи. Во дворе сделали две детские и две спортивные площадки. Территорию около дома благоустроили.

Собянин также рассказал о создании качественной городской среды для жителей района Южное Медведково в рамках программы "Мой район". Там построили два спортивных центра с ледовым полем и с бассейном, футбольное поле. Привели в порядок дворы, пруды, скверы. Открыли после капитального ремонта центр "Мои документы", хоровую школу "Весна" имени Пономарева и многое другое.

Планируется провести капитальный ремонт библиотеки №63 имени Соколова-Микитова и открыть многофункциональный общественный центр "Полярный".

Также, по словам мэра Москвы, к концу 2023 года на 80% планируется выполнить работы по созданию парка "Яуза". Это уникальная точка на северо-востоке столицы. Протяженность парка составит около 20 км. Часть прогулочного экомаршрута пройдет вдоль берега пруда, другая — над водой.

С 2016 года уже привели в порядок девять участков парка. В 2023 году столичные власти занимаются еще тремя: в пойме реки Яузы вдоль улицы Сухонской и вдоль Олонецкого проезда, в парке "Ростокинский акведук". Скоро начнутся работы на участке пойм рек Яузы и Чермянки вдоль улицы Сельскохозяйственной.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве начали обновление парка имени 40-летия ВЛКСМ. Объект находится на пересечении проспектов Вернадского, Университетского и Ломоносовского, а также улицы Николая Коперника. Также в столице благоустроят Воробьевскую набережную и Аллею спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр. Уже выполнили около четверти работ.

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