Стартовал Всероссийский конкурс детского рисунка "Традиции моей семьи"

Участвовать могут дети от 6 до 16 лет

Фонд Андрея Первозванного приглашает детей в возрасте от 6 до 16 лет принять участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка "Традиции моей семьи", сообщили организаторы. Участие бесплатное.

Электронные заявки принимаются с 17 апреля по 21 мая. Итоги будут опубликованы 1 июня на сайте организатора.

Лучший детский рисунок будет выпущен издательством "Марка" на маркированном конверте, который появятся на прилавках во всех почтовых отделениях страны. Победитель и призеры в трех возрастных категориях от 6 до 16 лет получат дипломы и подарки от организаторов.

Принимаются на конкурс рисунки, выполненные карандашами, фломастерами, любыми красками, на любой бумаге, а также компьютерная графика и коллаж. Рисунок должен располагаться горизонтально на листе бумаги размером не менее А4.

Подробности о конкурсе можно узнать здесь.

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