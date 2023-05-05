Москвичи могут принять участие в проекте "Лица Победы"

Можно передать материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий в Музее Победы

У москвичей есть возможность присоединиться к проекту "Лица Победы" и передать материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий в Музее Победы, рассказали авторы проекта. Сделать это можно через сайт, центр госуслуг "Мои документы" или лично.

"Вы можете передать материалы во Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" при личном визите в Музей Победы. Музей расположен по адресу город Москва, метро Парк Победы, Площадь Победы, д.3", - уточнили организаторы.

В мультимедийную экспозицию Музея Победы новые истории от участников проекта поступают в течение месяца.

"Всенародный исторический депозитарий - это проект, рассчитанный на хранение более 150 миллионов судеб. В Музее Победы создана "народная экспозиция", в которой участники проекта "Лица Победы" могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам", - также говорится в сообщении.

Принять участие в проекте может любой желающий. Вся подробная информация представлена здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"