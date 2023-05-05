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Суд в Москве арестовал режиссера Беркович по делу об оправдании терроризма

19:17
  • пятница
  • 05 мая 2023

Она отправится в СИЗО до 4 июля

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал театрального режиссера Евгению Беркович. Она будет оставаться под стражей до 4 июля, передает ТАСС.

Защита намерена обжаловать арест.

Ранее стало известно, что Беркович обвиняется в оправдании терроризма. Как пишут СМИ, причиной стал спектакль "Финист - Ясный сокол", в котором рассказывается о женщинах, выходящих замуж за членов террористических организаций.

Помимо Беркович, задержана была и автор оригинальной пьесы Светлана Петрийчук. Меру пресечения ей изберут позднее.

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Евгения Беркович
Евгения Беркович
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