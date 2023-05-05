Белоруссия объяснила появление КПП на границе с Россией

Две страны укрепляют интеграцию в рамках Союзного государства

На границе России и Белоруссии установили контрольно-пропускные пункты. Эту информацию в пятницу, 5 мая, подтвердили в белорусском Государственном пограничном комитете.

В ведомстве пояснили РБК, что пограничный контроль на дорогах между Россией и Белоруссией появился "в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз".

В интернете между тем появились сообщения о проверке паспортов у проезжающих через КПП. Очевидцы рассказывают, что пункт на трассе М-1 представляет собой "пару вагончиков для пограничников", четыре шлагбаума и заградительную ленту с шипами.

Ранее в Минске состоялось заседание коллегии пограничного комитета Союзного государства. Его участники рассмотрели вопросы обстановки на внешней границе Союзного государства, а также выработали комплекс мер по корректировке построения охраны границы с учетом существующих вызовов и угроз пограничной безопасности.

По итогам заседания пограничные ведомства Белоруссии и России выработали меры по корректировке построения охраны.

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