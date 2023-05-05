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Посольство России в ФРГ осудило осквернение могил советских солдат

19:21
  • пятница
  • 05 мая 2023

Эти солдаты отдали жизнь за освобождение мира и Европы от нацизма, напомнила дипмиссия

На территории Германии не прекращаются акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов. Об этом рассказали в пятницу, 5 мая, в российском посольстве в ФРГ.

В мемориальном комплексе "Зееловские высоты" повреждено или частично разрушено около 14 надгробий, причем особый цинизм состоит в том, что вандализм был совершен накануне Дня Победы.

Ведомство выразило возмущение осквернением могил красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма, сообщает РИА Новости.

В Германии не в первый раз фиксируют акты вандализма в отношении советских памятников. Весной 2022 года посольство России в Германии направило ноту протеста в Министерство иностранных дел ФРГ, в которой охарактеризовало "эти подлые акции как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма". Москва потребовала от немецких властей устранить последствия атак и привлечь виновных к ответственности.

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Мемориальное кладбище на территории мемориального комплекса "Зееловские высоты"
Мемориальное кладбище на территории мемориального комплекса "Зееловские высоты"
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