Такое предложение озвучили в Госдуме

В России необходимо создать отдельный канал, по которому можно было бы оперативно передавать информацию о появлении беспилотников. С такой инициативой в пятницу, 5 мая, выступил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По мнению парламентария, "нужен какой-то короткий номер, горячая линия, чтобы человек мог позвонить и информация сразу оказалась бы там, где должна".

Он напомнил про попытку Украины ударить дронами по Кремлю в ночь на 3 мая и рассказал, что долетевшие до центра Москвы аппараты заметили еще в Подмосковье. Депутат выразил убежденность в том, что "пусть лучше будут в том числе ложные сообщения, чем пропустят, как это случилось", сообщает РБК.

В российском Министерстве иностранных дел ранее заявили, что Киев давно и осознанно использует террористические методы против гражданской инфраструктуры, а диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты. Особый цинизм попытки Украины ударить по Кремлю заключается в том, что попытка покушения на Владимира Путина была совершена накануне Дня Победы.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев указал, что этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, приведет к эскалации конфликта, хотя на Западе утверждают, что пытаются этого избежать.

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