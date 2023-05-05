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Брюссель окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на снаряды для ВСУ

19:57
  • пятница
  • 05 мая 2023

Деньги пойдут на совместные закупки боеприпасов

Совет ЕС в пятницу, 5 мая, окончательно утвердил решение о выделении 1 млрд евро на закупку снарядов и ракет для нужд украинской армии.
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Средства будут выделены из Европейского фонда мира и направлены на совместные закупки государствами — членами ЕС снарядов и ракет.

В Совете ЕС выразили убежденность в том, что эта мера поможет дальнейшему укреплению возможностей Украины по обороне от действий России в рамках спецоперации, сообщает РИА Новости.

Ранее американские СМИ отмечали, что Вашингтон испытывает сомнения в успешности планируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В США полагают, что к провалу попытки контрнаступления могут привести проблемы ВСУ с количеством живой силы, а также с обеспеченностью боеприпасами, оружием и материальным снабжением.

Президент Украины Владимир Зеленский в марте жаловался, что ВСУ испытывают дефицит вооружений и боеприпасов. По его словам, страны Запада должны ускорить поставки оружия Украине.

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