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Глава Запорожской области допустил начало контрнаступления ВСУ в ближайшие часы

20:17
  • пятница
  • 05 мая 2023

Власти региона следят за ситуацией

Контрнаступление украинской армии может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Политик подчеркнул в эфире "Соловьев Live", что власти российского региона владеют информацией о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Украинские власти подтверждали планы контрнаступления, но не сообщали время и место, а также призывали граждан Украины не ожидать его в какие-то конкретные сроки.

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что высочайшая активность украинской военной авиации говорит о том, что контрнаступление ВСУ уже началось. По словам создателя "Вагнера", это говорит о том, что "уже все пошло".

В разведке США отмечали 4 мая, что Киев еще дорабатывает конкретные приоритеты контрнаступления, однако Украина не сможет противостоять России, если прекратится поступление большей части военной помощи Запада.

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