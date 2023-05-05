В "Росатоме" опровергли эвакуацию сотрудников ЗАЭС

В Запорожской области проводят частичную эвакуацию

Никаких распоряжений об эвакуации сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не поступало. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Он подчеркнул, что работа станции продолжается в обычном режиме, сообщает ТАСС.

Комментарий Карчаа последовал после заявления врио главы Запорожской области Евгений Балицкого о том, что жителей 18 прифронтовых населенных пунктов региона вывезут из соображений безопасности.

Вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко уточнил, что всего планируется вывезти около 70 тысяч человек.

Хотя власти региона намерены размещать эвакуированных на территории Запорожской области, Крым и Ростовская область уже предложили принять часть граждан у себя.

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