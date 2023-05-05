Купол Сенатского дворца отремонтировали после атаки дронов

Повреждения были незначительны

Купол над Екатерининским залом Сенатского дворца Кремля отремонтировали после предпринятой Киевом атаки с использованием беспилотников. Эту информацию подтвердили в управделами президента России.

В ходе проведенных работ на куполе строения были заменены два пострадавших медных листа, сообщает РИА Новости.

Два украинских беспилотника попытались нанести удары по Кремлю в ночь на 3 мая, но при подлете из сбили российские силы противовоздушной обороны. Никто не пострадал, купол Сенатского дворца получил небольшие повреждения.

В Госдуме предложили создать отдельный канал, по которому можно было бы оперативно передавать информацию о появлении беспилотников. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что долетевшие до центра Москвы аппараты заметили еще в Подмосковье. Депутат выразил убежденность в том, что "пусть лучше будут в том числе ложные сообщения, чем пропустят, как это случилось".

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