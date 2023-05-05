ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Купол Сенатского дворца отремонтировали после атаки дронов

20:58
  • пятница
  • 05 мая 2023

Повреждения были незначительны

Купол над Екатерининским залом Сенатского дворца Кремля отремонтировали после предпринятой Киевом атаки с использованием беспилотников. Эту информацию подтвердили в управделами президента России.

Медведев ответил на заявление Борреля об атаке беспилотников на Кремль
Мадуро потребовал привлечь к ответственности виновников атаки на Кремль

В ходе проведенных работ на куполе строения были заменены два пострадавших медных листа, сообщает РИА Новости.

Два украинских беспилотника попытались нанести удары по Кремлю в ночь на 3 мая, но при подлете из сбили российские силы противовоздушной обороны. Никто не пострадал, купол Сенатского дворца получил небольшие повреждения.

В Госдуме предложили создать отдельный канал, по которому можно было бы оперативно передавать информацию о появлении беспилотников. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что долетевшие до центра Москвы аппараты заметили еще в Подмосковье. Депутат выразил убежденность в том, что "пусть лучше будут в том числе ложные сообщения, чем пропустят, как это случилось".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сенатский дворец Кремля
Сенатский дворец Кремля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.