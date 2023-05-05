В ООН рассказали о ходе обсуждения продления зерновой сделки

Организация направила свои предложения президенту России

ООН сохраняет надежду на пролонгацию зерновой сделки после 18 мая — организация не хочет считать этот день завершением соглашения. Об этом в пятницу, 5 мая, рассказал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

Чиновник отметил, что в ООН еще не получили ответ российского лидера Владимира Путина на сформулированные генсеком организации Антониу Гутерришем предложения, направленные на усовершенствование зерновой сделки.

При этом в Москве представители ООН обсуждали с российской стороной вопросы обеспечения экспорта российских аммиачных удобрений, цитирует Хака ТАСС.

Срок действия черноморской продовольственной инициативы истечет 18 мая. Россия скептически оценивала перспективы пролонгации соглашения, поскольку в части экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений оно так и не работает.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу подтвердил, что обещанное России в рамках зерновой сделки до сих пор не осуществилось. Политик заявил, что "здесь мы должны быть справедливы", поскольку Россия продлила в свое время соглашение на 60 дней, заявив при этом "оправдайте наши ожидания". Нельзя "сказать, что русские ошибаются", подчеркнул Чавушоглу.

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