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Мощи великомученика Георгия Победоносца побывают в 100 городах России

21:17
  • пятница
  • 05 мая 2023

Принесение мощей начнется 6 мая

Как сообщила пресс-служба Московского патриархата, с мая по сентябрь 2023 года ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца побывает в 100 городах во всех 89-ти регионах России.

"К принесению из Свято-Троицкой Сергиевой лавры ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца во всех городах будет приурочено совершение молебнов о победе", - уточняется в сообщении.

Принесение мощей начнется 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.

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Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца
Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца
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