Минюст внес Марию Максакову в реестр иноагентов

Список пополнили еще несколько физических и юридических лиц

Министерство юстиции России в пятницу, 5 мая, пополнило реестр физических и юридических лиц, исполняющий функции иностранных агентов. В него внесены восемь человек и четыре организации.

Список, в частности, пополнила бывшая солистка Мариинского театра и экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс*. Она призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами. Сейчас Максакова живет за пределами России.

Также в реестр иноагентов внесены Мария Певчих* и Георгий Албуров*, занимающие руководящие должности в Фонде борьбы с коррупцией* (признан в России экстремистской организацией).

Минюст признал иноагентами депутата Якова Матвеева*, политика Александра Осовцева*, политологов Ивана Преображенского* и Владимира Пастухова*, предпринимателя Елену Агафонову*.

В список иноагентов также внесены женское общественно-политическое движение "Мягкая сила"*, "Кризисная группа СК SOS" (North Caucasus SOS Crisis Group)*, общество с ограниченной ответственностью "ТАЙГА ИНФО"*, общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб"*.

Полный перечень опубликован на официальном сайте Министерства юстиции России.

Ранее заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что лицо, которое намеревается действовать в качестве иностранного агента, должно добровольно подать в Минюст заявление о включении его в реестр. Если человек добровольно не явится в ведомство, статус иноагента все равно будет присвоен с последующим внесением в реестр.

*физические и юридические лица, признанные в России иностранными агентами

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"