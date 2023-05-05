В Брянской области опровергли слухи о попытке прорыва украинских диверсантов

Такие сообщения появились в интернете

Информация о попытке украинских диверсионных групп прорваться на территорию Брянской области через приграничный Стародубский район не соответствует действительности. Об этом рассказал в пятницу, 5 мая, глава администрации района Александр Подольный.

Чиновник подчеркнул, что "такого не было", в районе "все хорошо, все спокойно", сообщает ТАСС.

В Брянской области, расположенной на границе с Украиной, после начала российской спецоперации неоднократно фиксировали обстрелы, а также попытки украинских боевиков и военных совершить диверсии и теракты.

В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла группа диверсантов. Погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

В ответ по Украине был нанесен массированный "удар возмездия". В результате были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

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