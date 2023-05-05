Названы сроки создания единого реестра воинского учета

Представлен проект постановления Минцифры

Как следует из проекта постановления Минцифры, на который ссылается РИА Новости, ведомство предлагает создать единый реестр воинского учета и апробировать его до 31 декабря 2023 года.

Уточняется, что речь идет об "апробации методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности ведения и эксплуатации".

Ранее руководитель Минцифры Максут Шадаев заявил, что в полном объеме запустить реестр военнообязанных можно будет не раньше начала осеннего призыва.

В апреле Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, а также введении электронных повесток и ограничений для уклонистов.

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