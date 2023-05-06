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Движение по Крымскому мосту приостановлено

10:00
  • суббота
  • 06 мая 2023

Паромная переправа работает

Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам.
Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

Об этом в субботу, 6 мая, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лакушенко.

"Движение возобновится в ближайшее время", - написал Крючков в своем telegram-канале.

Паромная переправа продолжает работу в штатном режиме.

UPD (10:16 мск): движение по Крымскому мосту возобновлено.

Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин открыл движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Специалисты выполнили работу раньше срока. Они заменили два пролетных строения, для которых было поставлено 524 тонн металлоконструкций.

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