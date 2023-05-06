Паромная переправа работает
Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам.
Об этом в субботу, 6 мая, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лакушенко.
"Движение возобновится в ближайшее время", - написал Крючков в своем telegram-канале.
Паромная переправа продолжает работу в штатном режиме.
UPD (10:16 мск): движение по Крымскому мосту возобновлено.
Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин открыл движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Специалисты выполнили работу раньше срока. Они заменили два пролетных строения, для которых было поставлено 524 тонн металлоконструкций.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"