Надежные друзья: МО показало кадры работы танков Т-72Б3

Они оказывают огневую поддержку мотострелкам

Российские танкисты Западного военного округа нанесли новые мощные удары по объектам украинских националистов. Минобороны опубликовало кадры боевого применения танков Т-72Б3, передает "ТВ Центр".

Экипажи этих модернизированных машин оказывают огневую поддержку нашим мотострелкам. Получив координаты цели, они оперативно выдвигаются на огневую позицию. С помощью беспилотников бойцы корректируют огонь и фиксируют попадание снарядов. Уничтожив цель, танкисты возвращаются в укрытие и готовят машину к выполнению новых боевых задач.

"Чувствуется гордость непосредственно за наши танки, потому что надежные наши друзья. Если какие-то неисправности происходят, они легко устраняются. Перед выездом подходим, проверяем все, нежно погладим танчик, чтобы он нас не подводил и мы его, тогда все будет хорошо", - поделился наводчик-оператор танка Т-72Б3 с позывным "Молчун".

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