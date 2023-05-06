Вступили в неравный бой и победили: чем отличились новые герои СВО

Ефрейтор Егор Фелендюк и рядовой Анатолий Петрива

В российском оборонном ведомстве рассказали о новых подвигах наших военных, которые защищают мирное население Донбасса.

Ефрейтор Егор Фелендюк во время сопровождения российской колонны обнаружил большую группу украинских националистов, которые готовились к нападению. Несмотря на численное превосходство противника, наши военные приняли решение навязать бой.

Егор огнем из автомата лично подавил огневую точку крупнокалиберным пулеметом, а также, поразив боезапас боевиков, спровоцировал взрыв, который уничтожил большую часть группы националистов. Оставшиеся в живых спешно отступили, передает "ТВ Центр".

Боевая машина рядового Анатолия Петрива во время освобождения одного из населенных пунктов от украинских радикалов была серьезно повреждена в результате попадания мины. Анатолий, рискуя жизнью, под непрекращающимся огнем со стороны ВСУ, оперативно устранил неисправность. Грамотно маневрируя, он вывел машину из-под обстрела. Заняв резервную огневую позицию, экипаж рядового Петрива завершил выполнение поставленной задачи и уничтожил оставшиеся объекты неонацистов.

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