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Пожарные десантники отправились на помощь амурским тиграм

10:51
  • суббота
  • 06 мая 2023

Загорелся дом животных - заповедник "Бастак"

90 лесных пожаров полыхают сейчас в 13 регионах России. Наиболее сложная обстановка в Амурской и Еврейской автономной областях - там действует режим ЧС.

Группировку парашютистов Авиалесоохраны в Амурской области увеличили до 200 человек. Еще 50 десантников для борьбы с огнем высадили в заповеднике "Бастак", где обитают амурские тигры. Прежде чем пламя удалось взять в кольцо, там выгорело более двух тысяч гектаров леса.

Наземные подразделения активно используют противопожарную технику, а на заболоченных территориях проливают очаги вручную с помощью ранцевых огнетушителей, передает "ТВ Центр".

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