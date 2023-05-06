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В Крыму открылось первое отделение Сбербанка

10:35
  • суббота
  • 06 мая 2023

Ранее работали только банкоматы

В Крыму открылось первое отделение Сбербанка. Двухэтажный офис расположился в Ялте на Советской площади, передает "Интерфакс". 

"Хорошее событие, революционное - крупнейший банк открывает свое отделение в Крыму", - глава Крыма Сергей Аксенов.

Сбербанк объявил о начале работы в Крыму в январе 2023 года. Тогда на полуострое открылись первые банкоматы. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, в будущем отделения банка откроются в Симферополе, Керчи, Евпатории и других крупных городах. До конца года Сбербанк запустит на полуострове все необходимые услуги.

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