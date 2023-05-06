Озвучены ежедневные потери ВСУ в Артемовске

Сколько подтянули, столько и потеряли

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют в Артемовске (украинское название - Бахмут) 400-600 человек.

Об этом в субботу, 6 мая, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин. До освобождения Артемовска России осталось взять штурмом два с половиной километра.

"Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми", - цитирует его пресс-служба.

Накануне Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" покинут Артемовск на следующий день после 9 мая. Причина – нехватка снарядов. Вагнеровцев выведут в тыловые лагеря. Занятые позиции будут переданы подразделениям Минобороны России.

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