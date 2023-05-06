Молодежь в столице примет участие в акциях в связи с годовщиной Победы в ВОВ

У ВДНХ впервые пройдет "Вальс Победы"

Молодежь примет участие в акциях в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

В акции примут участие активисты проектного офиса "Молодежь Москвы", молодежного сообщества "STOлица", представители некоммерческих молодежных организаций, а также все неравнодушные жители Москвы, сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

6 мая перед аркой главного входа на ВДНХ впервые пройдет акция "Вальс Победы" в память о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне.

8 мая уже в четвертый раз в Москве состоится акция "Цветы Победы" - их возложат к памятникам и монументам. Организатором акции выступает проектный офис "Молодежь Москвы".

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