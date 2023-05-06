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Собянин рассказал о вкладе столичных инвесторов в развитие социальной инфраструктуры Москвы

11:13
  • суббота
  • 06 мая 2023

За два года построены две школы и шесть детских садов

Столичные инвесторы планируют построить для города 142 образовательных объекта.

Об этом в своем telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. Почти за два года подписано 76 договоров, уже открыты две школы и шесть детских садов.

"Летом 2021 года мы начали заключать договоры с застройщиками, по которым социальные объекты в новых жилых комплексах передаются в собственность Москвы", - написал градоначальник.

В этом году получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса (школа + детский сад) в поселении Десеновское, а также детский саж в Рязановском. В 2025 году Москва получит школу в районе Нагатино-Садовники.

 "В течение года, безусловно, появятся и новые девелоперы, готовые строить социальные объекты для москвичей", - подчеркнул Собянин.

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