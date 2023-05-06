В России с коронавирусом госпитализировали 802 человека

Скончались 33 пациента

За сутки в России госпитализировано 802 заболевших коронавирусом. Об этом в субботу, 6 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 4281 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 6612 человек, скончались 33 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 488 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 96. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 347 человек, в Московской области – 79.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22874838 случаев заболевания, зарегистрировано 398496 летальных исходов.

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