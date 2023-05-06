Россиян призвали готовиться к самому холодному майскому дню

Объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Мокрый снег с дождем и заморозки. В ряде регионов России теплая погода сменилась резким похолоданием. В Москве и Подмосковье среднесуточная температура ниже нормы на 7-9 градусов. А в Ленинградской области для расчистки сугробов на дороги вывели снегоуборочную технику.

Весна на паузе. На европейской части России холодно по-зимнему, ледяной арктический воздух, температура стремится к нулю и ниже. Снегопад прошел в нескольких районах Подмосковья. В Москве же - мороз и солнце.

"В центре было плюс - ноль-четыре, а остальные все станции подмосковные и московские были минус. В Тушино было минус один градус, на ВДНХ было минус 0,6, самая низкая температура это у нас была в Можайске - минус 3,6", - рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Из-за резкого похолодания в столице и области на выходные объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Заморозки в первую очередь могут навредить растениям.

"Для плодовых деревьев заморозки могут быть достаточно опасны, но это касается прежде всего дневных заморозков, и, если они продолжительные, ну хотя бы больше одного дня. Самая уязвимая в этом отношении, конечно, вишня. Она может при таких вот заморозках сбросить цветки, соответственно - плодов не будет, все остальные другие плодовые деревья и растения особо пострадать не должны", - рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ Алексей Филин

Отступать холодный фронт пока не намерен, передает "ТВ Центр".

"Сегодня, завтра, послезавтра у нас еще холодно. Самый холодный день, наверное, будет завтра - 7 мая, аномалия там почти на восемь градусов ниже нормы", - добавил Цыганков.

С понедельника и вторника в столичном регионе температура начнет плавно повышаться. Прохладная погода, кстати, может только продлить цветение растений. В этом году есть все шансы на долгую и красивую весну.

Юлия Богоманшина, Екатерина Гоголева, «ТВ Центр».

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"