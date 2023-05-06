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ВС России прорвали оборону неонацистов в ЛНР

11:38
  • суббота
  • 06 мая 2023

Боевики отброшены на прежние позиции

Российские войска прорвали оборону неонацистов к югу от Кременной в ЛНР. Боевики попытались контратаковать, но были отброшены на прежние позиции, где их накрыла наша артиллерия. Тяжелые потери у противника и в Артемовске. Продолжается штурм последнего района, подконтрольного ВСУ.
Озвучены ежедневные потери ВСУ в Артемовске

В Артемовске наша артиллерия не оставляет в покое подразделения ВСУ ни днем, ни ночью. Ежедневного националисты теряют от 400 до 600 человек. Штурмовым отрядам осталось взять около двух километров территории города после чего стратегическое направление будет свободно для дальнейшего наступления.

Получив координаты целей, расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" и реактивных систем залпового огня "Град" наносят удар по противнику. На каждой из боевых машин - портреты ветеранов, дедов и прадедов солдат, которые сегодня защищают Россию, передает "ТВ Центр"

"Получилось так, что мы сейчас находимся и идем по тропам наших дедов. И сейчас наводим страх и ужас на тех же самых врагов, как и мой дед. Раньше были "Катюши", сейчас у нас "Грады" - оружие более современное и я думаю, что нашему врагу еще страшнее, чем раньше", - рассказал артиллерист с позывным "Туман".

Экипаж танка Т-72 дал своей машине собственное имя. Бойцы говорят: если бы не она, пришлось бы намного труднее, поэтому общаются с танком исключительно как с живым человеком - уважительно и даже нежно.

"Перед выездом проверяем все. Подходим, нежно погладим танчик, чтобы он нас не подводил. Тогда все будет хорошо. Это у нас "Зевс". "Зевс", наверное, потому что хорошо наш экипаж отрабатывает. Постоянно поражаем, уничтожаем цели противника. И задумали, что это будет "Зевс" так как он мощный"", - объяснил наводчик-оператор танка с позывным "Молчун".

А за этой нашей БМП-3 националисты объявили настоящую охоту. За время спецоперации экипаж боевой машины уничтожил уже сотни боевиков и десятки единиц вражеской техники.

Алексей Платонов. «ТВ Центр».

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