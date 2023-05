Чтобы закончить войну, Киеву придется идти на уступки

В Берлине разрешили демонстрировать украинский флаг у воинских мемориалов 8 и 9 мая. А вот российский и советский - остались под запретом. Ранее табу распространялось на символы всех трех государств. Но его обжаловали - и суд пошёл на поводу у прокиевских активистов. На Западе и Украине продолжаются гонения на несогласных с официальной повесткой.

Вполне вероятно, украинская прокуратура имеет какое-то отношение к задержанию Гонсало Лиры - чилийского журналиста, блогера. Он довольно часто критиковал НАТО, администрацию Байдена и режим Зеленского, при этом активно поддерживал СВО.

"Они могли бы все уладить еще в апреле 2022, когда конфликт только начался, но помешали вашингтонские поджигатели войны...", - сказал Гонсало.

Год назад Гонсало внезапно исчез. Позже в интернете появилась информация, что его убили. Тогда, чтобы отыскать журналиста, в соцсетях пользователи запустили специальный хэштег. К расследованию подключилось и министерство иностранных дел Чили. Журналиста удалось найти. Сейчас Гонсало грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет по статье о пропаганде войны.

Иностранные журналисты не раз попадали под каток киевского режима. О ВСУ либо хорошо, либо ничего.

Венгерский журналист Андраш Бенчик не стал терпеть и в прямом эфире приструнил посла США в Будапеште, который накануне назвал ВСУ "вдохновляющим поколением активистов".

"У этих вдохновляющих активистов на теле - свастика, они убивали русских людей на Донбассе 8 лет. И я бы хотел передать кое-что министру Прессману: "Не ведите себя, как представитель оккупационной власти. Потому что мы хоть и не великая военная держава, но опыт борьбы за свободу у нас есть!", - сказал он.

Впрочем, украинский конфликт истощает даже крупные державы, пишет Newsweek. И, по мнению журналистов, чтобы закончить это, Киеву придется пойти на уступки. Как минимум – провести референдум в неподконтрольных Киеву регионах. А американские политики рекомендуют Зеленскому прислушаться к словам песни You Can’t Always Get What You Want группы The Rolling Stones (Ты не можешь всегда получать то, что хочешь).

Украинские флаги в День Победы все-таки будут развиваться над советскими мемориалами в Берлине. При этом, российская символика остается под запретом. А, ведь, изначально эта инициатива задумывались, чтобы избежать конфликта. Какие сейчас отговорки придумает немецкое правительство? Бывший член парламента Великобритании прямо заявляет - Запад и его сателлиты пытаются заблокировать воспоминания о том, кто освободил мир от фашизма.

В той же Молдавии в этом году запретили ношение георгиевских ленточек. А кто все же осмелятся их надеть, ждут драконовские штрафы. Правда, многих жителей Кишинева это не пугает.

Елена Макарова. «ТВ Центр»

