Кадры крупного пожара на НПЗ Shell в США

Есть пострадавшие

Пять человек пострадали в американском городе Хьюстон в результате крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

В момент ЧП на предприятии проводилось плановое техобслуживание. Произошла утечка углерода. Прогремел мощный взрыв, после чего началось возгорание. Сейчас очаг уже локализован. Сотрудники эвакуированы. Пострадавшие доставлены в больницу.

Опасности для местного населения нет. Завод принадлежит британскому энергетическому гиганту Shell, передает "ТВ Центр".

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