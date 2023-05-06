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Кадры крупного пожара на НПЗ Shell в США

11:55
  • суббота
  • 06 мая 2023

Есть пострадавшие

Пять человек пострадали в американском городе Хьюстон в результате крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

В момент ЧП на предприятии проводилось плановое техобслуживание. Произошла утечка углерода. Прогремел мощный взрыв, после чего началось возгорание. Сейчас очаг уже локализован. Сотрудники эвакуированы. Пострадавшие доставлены в больницу.

Опасности для местного населения нет. Завод принадлежит британскому энергетическому гиганту Shell, передает "ТВ Центр".

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