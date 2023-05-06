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Собянин рассказал о развитии районов юга столицы

12:18
  • суббота
  • 06 мая 2023

Это место реализации крупных проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии районов ЮАО в рамках программы "Мой район" - Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный.

В трех районах проживают 280 тысяч человек, написал мэр в своем личном блоге. На прошлой неделе открылся после реконструкции Южный речной вокзал. Также проведено комплексное благоустройство набережной вокзала протяженностью 150 метров.

"В последние годы эти районы стали местом реализации многих крупных проектов, которые меняют к лучшему весь город и приносят большую пользу местным жителям", - написал он в своем блоге.

Улучшена транспортная доступность районов Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный. В частности, в 2016 году открылось МЦК, а в 2023 БКЛ. Запущены четыре новых маршрута наземного городского транспорта, реконструированы Варшавское и Каширское шоссе, обновлен участок Балаклавского проспекта от Севастопольского проспекта до Варшавского шоссе. Появились 100 наземных переходов, 44 велопарковки и 18 станций велопроката.

На территории Нагатинской поймы создали крупнейший городской центр отдыха и развлечений "Остров Мечты". В целом благоустроили более десятка местных парков, скверов и общественных пространств.

Комплексную реконструкцию прошли три поликлиники. На улице Речная открылась новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией.

В этом году в Нагорном районе откроется новый центр госуслуг "Мои Документы", в Нагатинском затоне - Центр московского долголетия.

В Нагорном районе также ведется работа по реорганизации участка бывшей промзоны "Варшавское шоссе". В рамках комплексного развития территории планируется построить 500 тысяч квадратных метров недвижимости.

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