ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прощаются с Валентином Юдашкиным

13:32
  • суббота
  • 06 мая 2023

Модельера похоронят на Троекуровском кладбище

В Москве сегодня прощаются с выдающимся модельером Валентином Юдашкиным. Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище столицы. Проводить в последний путь знаменитого кутюрье собрались сотни людей - среди них много известных артистов.

Народный художник России, Валентин Юдашкин создавал больше чем просто одежду - подлинные шедевры. Показы его коллекций становились грандиозным событием - и не только на родине. Талант Юдашкина признан во всем мире. В его нарядах блистали звезды, но сам он мечтал сделать чуточку счастливее простых людей.

Модельера не стало 2 мая. Несколько лет Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью. Ему было 59.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Прощание с модельером Валентином Юдашкиным
Прощание с модельером Валентином Юдашкиным
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.