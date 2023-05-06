В Москве прощаются с Валентином Юдашкиным

Модельера похоронят на Троекуровском кладбище

В Москве сегодня прощаются с выдающимся модельером Валентином Юдашкиным. Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище столицы. Проводить в последний путь знаменитого кутюрье собрались сотни людей - среди них много известных артистов.

Народный художник России, Валентин Юдашкин создавал больше чем просто одежду - подлинные шедевры. Показы его коллекций становились грандиозным событием - и не только на родине. Талант Юдашкина признан во всем мире. В его нарядах блистали звезды, но сам он мечтал сделать чуточку счастливее простых людей.

Модельера не стало 2 мая. Несколько лет Валентин Юдашкин боролся с тяжелой болезнью. Ему было 59.

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