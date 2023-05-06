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Волонтеры: Большая часть обращающихся к нам за разъяснениями горожан намерены стать контрактниками

14:55
  • суббота
  • 06 мая 2023

Граждане активно интересуются контрактной службой

Большая часть обращающихся к волонтерам за разъяснениями горожан намерены стать контрактниками.

Об этом журналистам рассказали волонтеры единого пункта отбора на контрактную службу. Они раздают буклеты с информацией около станций метро. 

Чаще всего к волонтерам обращаются заранее заинтересованные люди с вопросами "куда обратиться?", "куда позвонить?" и "что нужно сделать?".

Процедура стандартная: сначала нужно позвонить на номер 117 – это телефон горячей линии. Затем человека отправляют в пункт по адресу: улица Яблочкова, дом, строение 1 – там проходят все необходимые процедуры для заключения контракта.

Волонтеры не только рассказывают гражданам о возможности пройти службу по контракту, но также помогают с заполнением необходимых документов и прохождением медкомиссии.

На сайте mos.ru также есть дополнительная информация, в частности, по адресу пункта отбора.

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