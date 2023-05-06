Машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области

Есть погибший

В Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин.

Инцидент произошел на трассе в 50 километрах от города Бор, сообщил источник РБК. Водитель погиб, писатель тяжело ранен. Его эвакуировали в больницу.

Взрывное устройство, по предварительным данным, находилось под днищем машины. Прилепин ехал на заднем сидении.

Следователи выехали на место взрыва, сообщили телеканалу "Звезда" в СК по Нижегородской области.

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