Что известно о взрыве машины Захара Прилепина к этой минуте

Писатель в порядке, сообщили в его пресс-службе

Следователи и криминалисты по Нижегородской области выехали на место происшествия с автомобилем, в котором находился писатель Захар Прилепин.

"Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", - написал в telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Инцидент произошел на трассе в 50 километрах от города Бор, сообщил источник РБК. Прилепин возвращался в Москву с территории новых республик в автомобиле Audi Q7. Водитель погиб. Прилепин получил ранения, его отвезли в больницу. С ним все в порядке, подтвердили РИА Новости в пресс-службе писателя.

Взрывное устройство, по предварительным данным, находилось под днищем машины. Прилепин ехал на заднем сидении. Telegram-канал Baza утверждает, что вместе с Прилепиным в салоне автомобиля находилась его дочь, она вышла из машины за несколько минут до взрыва.

Ответственность за подрыв взяла на себя организация украинская террористическая организация "Атеш".

Случившееся уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Он отметила, что прямая ответственность за случившееся лежит на США и Великобритании.

"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим <…> Молимся за Захара", - написала она в своем telegram-канале.

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